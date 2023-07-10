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НовостиОбщество10 июля 2023 8:27

Проект строительства дождевой канализации в Зубчаниновке разработают в СамГТУ

Работы будут стоить 46 млн рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Строительство ливневки должно избавить Зубчаниновку от регулярных потопов.

Строительство ливневки должно избавить Зубчаниновку от регулярных потопов.

Фото: Иван Макеев

В Самаре определились с подрядчиком, который разработает проектно-сметную документацию на строительство и реконструкцию дождевой канализации на улице Литвинова, которая находится в поселке Зубчаниновка. Работы проведут специалисты Самарского государственного технического университета.

Проект канализации будет стоить 46 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 15 декабря 2023 года.

Строительство ливневки должно избавить Зубчаниновку от регулярных потопов. Построить дождевую канализацию собираются в два этапа. Первый – обустройство участка самотечного коллектора сразу на нескольких улицах. Второй этап – реконструкция коллектора на улице Литвинова и водоотводного лотка, а также обустройство резервуара-усреднителя с канализационной насосной станцией в районе пересечения улиц Литвинова и Магистральной.