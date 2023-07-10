Из-за столкновения двух грузовиков погибла женщина в Самарской области

Сотрудники полиции работают на месте аварии. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области утром в понедельник, 10 июля 2023 года, местные жители поделились кадрами смертельной аварии. Происшествие случилось на дороге в Кинельском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, авария случилась в 09:00 на 36 километре автодороги Самара-Бугуруслан. На трассе столкнулись два грузовика «Volvo» и «Hyundai». К сожалению, из-за дорожного происшествия погибла 35-летняя пассажирка «Hyundai». На место прибыли сотрудники спецслужб.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, а также опрашивают свидетелей и очевидцев произошедшего.