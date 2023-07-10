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НовостиПроисшествия10 июля 2023 17:44

Ребенок и женщина пострадали от рухнувшего дерева у ТЦ «Парк Хаус» в Самаре

ЧП произошло в Промышленном районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

Фото: прокуратура Самарской области

Стало известно еще об одном ЧП с упавшим деревом, в результате которого пострадали люди. В воскресенье, 9 июля 2023 года, насаждение обрушилось в Промышленном районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент случился около ТЦ «Парк Хаус». В результате падения дерева травмы получили женщина и 9-летний ребенок.

– Органами прокуратуры организованы проверки в связи с произошедшими в Самаре случаями падения деревьев на детей. По их результатам будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание территорий, приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

Напомним, другое подобное происшествие произошло сегодня в Октябрьском районе. Дерево рухнуло на 9-летнего мальчика. Его доставили в больницу.