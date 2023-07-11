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НовостиПроисшествия11 июля 2023 9:35

Мусорная свалка загорелась на улице 22 Партсъезда в Самаре вечером 10 июля 2023 года

Огонь охватил участок площадью 1000 квадратных метров
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На месте ЧП работали 19 человек

На месте ЧП работали 19 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в понедельник, 10 июля 2023 года, в Самаре загорелась свалка. Мусор вспыхнул на улице 22 Партсъезда. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о возгорании поступила на пульт в 00:08. Огонь охватил участок площадью 1000 квадратных метров. На месте ЧП работали 19 человек, было задействовано 3 бойлера, 4 автоцистерны и трактор. К утру возгорание удалось ликвидировать – пожар был потушен в 6:41.

Напомним, сегодня утром жителей Самарской области напугал черный дым, который был замечен около аэропорта Курумоч. Самарцы предположили, что на участке произошло возгорание. Позднее выяснилось, что в Курумоче проводились учения.

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