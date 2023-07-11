В Самаре возбудили уголовное дело из-за падения дерева на 9-летнего мальчика

Дерево рухнуло на ребенка прямо на детской площадке, мальчик получил травмы. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самаре возбудили уголовное дело из-за ЧП, которое произошло вечером в понедельник, 10 июля 2023 года на детской площадке в Октябрьском районе. Во дворе дома №47 по улице Гастелло на 9-летнего мальчика упало дерево. Ребенок получил травмы, его доставили в больницу.

Следователи организовали проверку по факту произошедшего. По ее результатам было принято решение о возбуждении уголовного дела.

– Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, проверяется деятельность сотрудников управляющей компании, обслуживающей указанный дом. По версии следствия, их действия (бездействия) могли стать причиной происшествия, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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