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НовостиПроисшествия11 июля 2023 13:56

Ребенок, на которого упало дерево в Самаре, пострадал, потому что спасал малышей

Мальчик успел крикнуть ребятам помладше, чтобы они убегали, но сам увернуться от дерева не смог
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Фото: Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: Следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП. Фото: СУ СК РФ по Самарской области.

Появились подробности громкой истории, которая произошла в Октябрьском районе Самары. Там в понедельник, 10 июля 2023 года, на 9-летнего мальчика упало дерево. Ребенок сейчас в больнице. Оказалось, что в момент падения школьник спасал от дерева малышей. Об этом пишет «Волга Ньюс».

- Мальчик закричал малышам – те бросились врассыпную от падающего дерева, успели спастись, а мальчика по спине задело, - рассказала местная жительница, которая видела, как все произошло.

По словам матери школьника, у ребенка проблема с позвоночником.

Местные жители говорят, что деревья во дворе собирались спилить, однако некоторые из жильцов выступили против этого.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело из-за ЧП. Они считают, что все случилось из-за бездействия управляющей компании.