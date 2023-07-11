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НовостиПроисшествия11 июля 2023 16:01

Самарцы продолжают жаловаться на невыносимый запах гари после тушения свалки

Горожане считают, что она еще тлеет
Алена ПРОВКИНА
Местные жители рассказали о запахе гари. Фото: Евгений Щекин

Местные жители рассказали о запахе гари. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители рассказали, что вчера вечером заметили крупный пожар на улице 22 Партсъезда. Пожарные уже потушили возгорание.

Согласно данным ГУ МЧС России по Самарской области, огонь охватил участок, площадь которого 1000 квадратных метров. Возгорание произошло в Советском районе, на улице 22 Партсъезда, 2. Сообщение о возгорании поступило в 00:00, локализацию объявили в 04:05, его ликвидировали в 06:41.

При этом, горожане отмечают, что все еще чувствуют невыносимый запах гари. Для тушения пожара привлекли 19 человек.