В Самаре ищут перевозчика на маршрут № 82 «Барбошина поляна - Юнгородок»

В рейс планируется выпускать два автобуса, первый с 6:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили конкурс на право перевозок по маршруту № 82 «Барбошина поляна - Юнгородок». Соответствующее извещение опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документации, маршрут будет коммерческим, льготы в нем не предусмотрены. В рейс планируется выпускать два автобуса, первый с 6:00. Салон должен быть оборудован терминалами системы спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Подать заявки на участие в конкурсе можно с 13 июля по 2 августа в рабочие дни с

09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00, а в пятницу и предпраздничные дни – до 16:00. Прием осуществляется в Самаре, на улице Некрасовской, 56, кабинет № 15.

Напомним, с 11 июля в Самаре запустили электробус по маршруту № 108. Стоимость проезда за наличный расчет и по банковской карте составит 35 рублей

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