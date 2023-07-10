Электробус запустят по маршруту № 108 в Самаре с 11 июля 2023 года

Движение электробуса планировали открыть к 10 июня, но произошла задержка.

Со вторника, 11 июля, в Самаре по техническим причинам вносятся корректировки в работу межмуниципального маршрута № 108, на линию выйдет электробус. Об этом сообщили в департаменте транспорта города со ссылкой на самарское ТТУ.

— Перевозка пассажиров на маршруте (Губернский рынок) - мкр. Южный город (Волжский район, Спорткомплекс Южный) будет осуществляться одним автобусом марки НЕФАЗ и одним электробусом, — говорится в сообщении.

Стоимость проезда за наличный расчет и по банковской карте составит 35 рублей. Отмечается, что льгот нет. Напомним, ранее в Самаре перенесли сроки запуска электробуса. Его движение планировали открыть к 10 июня 2023 года, но из-за долгого оформления документов произошла задержка.

Электробус и две зарядные станции к нему прибыли в Самару в декабре 2022 года. Одну станцию установили на территории троллейбусного депо № 1, а вторую – в Южном городе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.