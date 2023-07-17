Житель Тольятти потерял деньги, решив заработать на маркетплейсах

Сумма ущерба превысила 280 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти лишился сбережений, решив заработать на маркетплейсах. Мужчина потерял более 280 тысяч рублей. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Предложение о подработке поступило 29-летнему тольяттинцу в мессенджере несколько дней назад. Смысл заключается в следующем: «лайкаешь» посты с товарами – получаешь оплату. Стоимость – 50 рублей за каждый «лайк». Мужчина согласился.

– Далее поступила задача следующего, более доходного, уровня. Необходимо оплачивать покупку товаров, опять же для создания активности и повышения уровня популярности продавца, а после этого получать обратно свои деньги и оплату за выполненную работу, – пояснили в ГУ МВД по региону.

За первую «покупку» на 920 рублей потерпевшему вернули потраченную сумму и почти 300 рублей – сверху. В итоге он купил товары на на общую сумму 284 000 рублей. Однако вывести их не смог: средства оказались заморожены. Для их разблокировки ему было необходимо пополнить банковский счет. На это у мужчины уже не осталось денег. Осознав, что его обманули, он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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