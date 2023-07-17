В Самаре хотят снести остатки хлебозавода № 2 на ул. Спортивной

Летом 2023 года арендаторов заводских корпусов попросили съехать из-за предстоящего сноса Фото: Google. Карты.

В Самаре планируют снести остатки хлебозавода № 2. Речь идет о недвижимости, расположенной на улице Спортивной, неподалеку от железнодорожного вокзала. Насколько известно, имущественный комплекс владельцы продали местному застройщику «Компания Владимир».

В последнее время завод не работал по своему профилю — никакой хлебобулочной продукции он не выпускал. Помещения предприятия сдавали в аренду различным организациям: студиям красоты, кафе, магазинам и др. Как пишет OBOZ.INFO, летом 2023 года арендаторов уведомили, что заводские корпуса планируется снести, и попросили покинуть помещения. Им предложили переехать в офисный центр на улице Ново-Урицкой, 15.

По предварительным данным, новый владелец площадки намерен расчистить ее от старых построек и возвести жилые дома. Однако подробности проекта и сроки его реализации пока неизвестны.

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