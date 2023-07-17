В Самаре из-за Крестного хода перекрыли Московское шоссе

Верующие пересекли Московское шоссе и направились по улице Революционной Фото: скриншот видео

В понедельник, 17 июля 2023 года, в Самаре временно перекрыли Московское шоссе. Движение транспорта ограничили в районе пересечения с улицей Революционной. Об этом сообщил блогер Евгений Щекин.

Самарец снял на видео, как сотрудники ГИБДД перекрыли одну из главных магистралей города. Проезд ограничили на время прохождения православных. Сегодня в областной столице устроили Крестный ход в память о царе Николае II и его семье, чьи жизни трагически прервались в 1918 году.

Напомним, верующие пройдут от храма в честь Святых Царственных страстотерпцев на улице Ерошевского до храма в честь Святых Царственных мучеников на улице Бобруйской. Их маршрут будет пролегать через Троице-Сергиевский приход, храм в честь Святителя Николая Чудотворца и храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба.

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