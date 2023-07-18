В Самаре выпал град 18 июля 2023

Град локально выпал в Куйбышевском районе Самары

Погода продолжает преподносить жителям Самарской области новые сюрпризы. Во вторник, 18 июля 2023 года, на регион вновь обрушился ливень, а в некоторых районах даже выпал град. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- В Кряжском массиве (Куйбышевский район) выпал град, - поделился один из жителей Самары, опубликовав видео с крупными льдинками, которые завалили газон.

Напомним, в последнее время град в Самарской области не редкость. Ледяная крупа обрушилась на регион 13 июля 2023 года. Ее было столь много, что местные жители подумали: выпал снег. Сильный град в тот день прошелся по Приволжскому и Кинель-Черкасскому району.

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