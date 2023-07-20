В результате ДТП пострадали два человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появилось видео с места жесткого ДТП на Заводском шоссе в Самаре утром 20 июля 2023 года. Там столкнулись две легковушки и бетономешалка. Последствия аварии заснял блогер Евгений Щекин.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны. Судя по кадрам, на Заводском шоссе лоб в лоб столкнулись «КамАЗ» и Hyundai. Вся передняя часть иномарки превратилась в груду металла. Водитель чудом выжил. Еще одним участником аварии стала «Лада Гранта». Вазовская легковушка вылетела с дороги на тротуар и врезалась в металлический забор.

По данным ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося пострадали два человека: водители иномарки и «Гранты». Их госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.

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