В Самарской области на участке под крематорий нашли объект археологического наследия

Земляной вал разрушили в конце ХХ века во время распашки полей / Фото: nasledie.samregion.ru

В Самарской области на территории, где хотят построить крематорий, обнаружили объект археологического наследия. Как выяснилось, в районе села Кривое Озеро сельского поселения Хорошенькое Красноярского района частично расположен земляной вал «Ново-Закамская черта» XVIII века. Об этом говорится в акте, опубликованном на сайте УГООКН Самарской области.

Согласно документу, «Новая Закамская линия» была сооружена в 1731-1736 годах для защиты населения юго-восточной окраины европейской России от нападений кочевников. Она состояла из системы земляных укрепления, включающих крепости, фельдшанцы, редуты, валы и рвы. Протяженность ОКН — около 260 км. Объект проходит по территории Кинеля, Кинельского, Красноярского, Сергиевского, Исаклинского, Шенталинского и Челно-Вершинского районов Самарской области, а также двух районов Татарстана.

В отчете эксперты отмечают, что земляной вал «Ново-Закамская черта» в районе села Кривое озеро разрушен. По словом очевидцев, его полностью распахали техникой во второй половине ХХ века. Однако снимки, сделанные с помощью квадрокоптера, подтверждают прохождение оборонительных сооружений в границах участка, планируемого под строительство крематория. Они проходят параллельно трассе М-5 «Урал».

Напомним, ранее землю выделили в аренду ООО «Комбинат услуг второго типа» под крематорий. Именно по заказу этой организации было проведено археологическое исследование участка.

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