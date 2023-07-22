В Самаре завершили ремонт дворовых фасадов дома Малышева на ул. Куйбышева

Фасад дома со стороны ул. Некрасовской украшает мозаика «Гражданская авиация» / Фото: t.me/s/ugookn63

В Самаре завершили ремонт дворовых фасадов в доме Малышева на улице Куйбышева, 121. Это здание является памятником архитектуры регионального значения, сообщили в УГООКН Самарской области.

— Специалисты подрядной организации провели биоцидную обработку поверхности фасадов, заделали трещины в стенах, отреставрировали лицевую сторону кирпичной кладки и оштукатурили ее. Также они покрыли металлом входы в подвал, сделали огрунтовку фасада, смонтировали козырьки и установили отливы, — рассказали представители ведомства.

Вскоре состоится приемка работ. Результаты ремонта проверят сотрудники регионального УГООКН.

Результаты ремонта вскоре проверят сотрудники регионального УГООКН / Фото: t.me/s/ugookn63

Напомним, дом на улице Куйбышева, 121 был построен в 1880-1890 годах. Его возвели на садовом участке, который принадлежал мещанину Малышеву. Сначала это было двухэтажное здание. Но потом новый владелец надстроил третий этаж. В 1965 году фасад дома со стороны улицы Некрасовской украсили мозаикой «Гражданская авиация». В настоящее время здание является жилым домом.

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