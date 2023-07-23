В Самаре ожидаются дожди и грозы в конце июля 2023 года

Самарцам рассказали о погоде в конце июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после жаркой погоды в областную столицу вернутся дожди и грозы. Горожанам стоит заранее распланировать свои выходные.

Согласно опубликованным прогнозам на сайте gismeteo, в понедельник, 24 июля 2023 года, будет облачно, ожидается дождь, а температура воздуха достигнет +25 градусов. После дождей в среду, четверг и пятницу вернется летнее тепло, а температура воздуха будет выше +30 градусов. К сожалению, в конце недели в город вновь вернутся дожди и грозы.

Напомним, местных жителей также предупредили о надвигающейся магнитной буре. Ее сила составит 4 балла.