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НовостиОбщество23 июля 2023 17:15

В Самаре ожидаются дожди и грозы в конце июля 2023 года

Они придут в город в конце следующей недели
Алена ПРОВКИНА
Самарцам рассказали о погоде в конце июля

Самарцам рассказали о погоде в конце июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре после жаркой погоды в областную столицу вернутся дожди и грозы. Горожанам стоит заранее распланировать свои выходные.

Согласно опубликованным прогнозам на сайте gismeteo, в понедельник, 24 июля 2023 года, будет облачно, ожидается дождь, а температура воздуха достигнет +25 градусов. После дождей в среду, четверг и пятницу вернется летнее тепло, а температура воздуха будет выше +30 градусов. К сожалению, в конце недели в город вновь вернутся дожди и грозы.

Напомним, местных жителей также предупредили о надвигающейся магнитной буре. Ее сила составит 4 балла.