Самарчанка попала под уголовное дело за осквернение монумента «Родина-мать» в Волгограде

Поступок женщины возмутил россиян Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде завели уголовное дело на 23-летнюю жительницу Самары, которая осквернила монумент «Родина-мать». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

– Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), – информируют в ведомстве.

Напомним, провокационное видео появилось в сети на минувших выходных. На нем блогер из Самары «потрогала» грудь «Родины-матери», произносила странные звуки, после чего легла на газоне на братской могиле, где захоронены сотни солдат.

Поступок самарчанки вызвал широкий общественный резонанс. Позднее женщина принесла извинения за свой поступок. Тем не менее, избежать уголовного дела ей не удалось.

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