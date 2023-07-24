Публичные слушания по 1-й очереди реконструкции ул. 22 Партсъезда прошли в Самаре

В публичных слушаниях участвовали пять человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошли публичные слушания по проекту 1-й очереди реконструкции улицы 22 Партсъезда от ул. Солнечной до проспекта Кирова. Их признали состоявшимися. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.

В публичных слушаниях участвовали пять человек. В ходе них было предложено оставить автомобильный проезд между Самарским филиалом научно-исследовательского института радио и многоквартирными домами № 303А по ул. Ново-Садовой и № 219 по ул. Советской Армии.

Также жители попросили сохранить здание ФГУП НИИР, а если оно попадает в проект реконструкции, то изменить границы проекта с сохранением здания. В настоящий момент протокол и заключение о результатах публичных слушаний направили главе Самары для принятия решения.

Напомним, в ноябре 2022 году в Самаре решили внести коррективы в документацию по планировке 1-й очереди улицы 22 Партсъезда. А в апреле 2022 года стало известно, что работы по продлению улицы стартуют в 2023 году.

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