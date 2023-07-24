В Самарской области отменили прогулки по Волге и дополнительные рейсы до Ширяево

Жителей региона просят быть внимательными при планировании поездок.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
С понедельника, 24 июля 2023 года, в Самарской области отменили полуторачасовые прогулки по реке Волга. Также не будут ходить дополнительные рейсы до пристани Ширяево и в обратном направлении.
— Изменения вводятся по техническим причинам. Будьте внимательны при планировании поездок, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Как только рейсы будет решено возобновить, об этом сообщат объявлением на речном вокзале и на официальном сайте ООО «СРПП». На какой срок отменяются рейсы, пока неизвестно.
Напомним, в этом году по Волге запустили также четыре скоростных судна «Валдай». Они курсируют по туристическим маршрутам региона.
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