Четыре скоростных судна «Валдай» запустят по Волге в Самарской области в 2023 году

В прошлом году самарцы могли путешествовать на "Валдаях" до Ширяево и Винновки / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В Самарской области в 2023 году по Волге запустят четыре скоростных судна «Валдай-45Р». Они будут курсировать по туристическим маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Самарской области.

— Наличие четырех судов «Валдай» позволит компании «Волга-Тревел» выстроить в сезоне 2023 года еще более удобное расписание для гостей и жителей региона, открыть новые маршруты и перевезти больше пассажиров к природным, культурным и историческим достопримечательностям, — отметили в ведомстве.

Напомним, первые «Валдаи» появились в Самарской области в 2022 году. Одно судно запустили по маршруту Самара — Ширяево, а второе — в направлении Винновки. С момента старта навигации (конец июля) они перевезли почти 15 тысяч пассажиров. В этом году к ним добавятся еще два судна. По каким маршрутам их планируется запустить, пока неизвестно.

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