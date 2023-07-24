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НовостиОбщество24 июля 2023 7:44

На должность губернатора Самарской области подали документы пять кандидатов

Четыре кандидата представили по 174 подписи муниципальных депутатов
Ирина СИНЕГУБОВА
Результаты выборов губернатора определят до 19 сентября.

Результаты выборов губернатора определят до 19 сентября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В избирательную комиссию Самарской области уже поступили документы на регистрацию от пяти кандидатов на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

Так, 21 июля 2023 года документы на регистрацию представили четыре кандидата: Дмитрий Азаров от «Единой России», Алексей Лескин от «Коммунистической партии РФ», Александр Степанов от ЛДПР и Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду». Отмечается, что кандидаты представили по 174 подписи муниципальных депутатов.

А на следующий день, 22 июля, в облизбирком поступили документы на регистрацию от Сергея Пухаева от партии «Новые люди». Кандидат представил 173 подписи в свою поддержку. Решение о регистрации кандидатов избирком примет после проверки документов.

Напомним, голосование продлится 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Агитационный период продлится с момента выдвижения кандидата до 00:00 8 сентября. А результаты выборов губернатора определят до 19 сентября.

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