На должность губернатора Самарской области подали документы пять кандидатов

Результаты выборов губернатора определят до 19 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В избирательную комиссию Самарской области уже поступили документы на регистрацию от пяти кандидатов на должность губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе избиркома региона.

Так, 21 июля 2023 года документы на регистрацию представили четыре кандидата: Дмитрий Азаров от «Единой России», Алексей Лескин от «Коммунистической партии РФ», Александр Степанов от ЛДПР и Михаил Маряхин от партии «Справедливая Россия - патриоты - за правду». Отмечается, что кандидаты представили по 174 подписи муниципальных депутатов.

А на следующий день, 22 июля, в облизбирком поступили документы на регистрацию от Сергея Пухаева от партии «Новые люди». Кандидат представил 173 подписи в свою поддержку. Решение о регистрации кандидатов избирком примет после проверки документов.

Напомним, голосование продлится 8, 9 и 10 сентября 2023 года. Агитационный период продлится с момента выдвижения кандидата до 00:00 8 сентября. А результаты выборов губернатора определят до 19 сентября.

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