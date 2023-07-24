Нефтепродукты могли попасть в Волгу в Самарской области из старых скважин

Факт загрязнения Волги в районе Зольного выявили 23 июля / Фото: t.me/reg063

Глава Жигулевская Илья Сухих прокомментировал ситуацию с появлением пленки из нефти на реке Волге. Он назвал возможную причину ее образования.

По словам мэра, пленка появилась в районе села Зольное. Она образовалась из-за выделения нефтепродуктов из почвы в овраге на территории СНТ. Илья Сухих отметил, что ранее на этом месте располагался нефтяной промысел. Он предположил, что происходит излив подземных нефтехранилищ или остатков нефти из скважин.

Напомним, ситуацию держит на контроле Волго-Камское ТУ Росрыболовства. Специалисты ведомства 23 июля выезжали на место. Они подтвердили факт загрязнения реки. При этом отмечается, что образование пленки не повлияло на обитателей водоема — гибель рыбы не была зафиксирована.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал