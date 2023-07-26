В Самаре сотрудников военкомата подозревают в получении взяток от призывников

Поначалу плата за военные билеты была 120-160 тысяч рублей, но после объявления частичной мобилизации возросла до 500 тысяч Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ряд сотрудников военного комиссариата Самарской области попали в поле зрения правоохранителей. По одной из версий, они помогали потенциальным призывникам откосить от службы в армии и мобилизации.

По предварительным данным, скандал начал активно разворачиваться прошлой осенью. В октябре 2022 года в правоохранительные органы обратился житель Самары. Он рассказал, что договорился с бывшим начальником АХЧ областного военкомата о покупке годового «освобождения» от мобилизации для себя и военного билета для знакомого. Сумма первой сделки составила 500 тысяч рублей, второй – 200 тысяч.

Вскоре экс-сотрудника военкомата задержали около ТРК «Парк Хаус» на Московском шоссе. Его заковали в наручники после получения денег от самарца, который действовал в рамках оперативного эксперимента. Задержанный тоже согласился помочь правоохранителям и на следующий день передал часть взятки – 410 тысяч рублей – 52-летней даме, которая называла себя близкой знакомой экс-военкома Самарской области Александра Даньшина.

Мужчина рассказал, что познакомился с женщиной в 2011 году. С ее помощью он якобы помогал молодым людям приобретать военные билеты. Поначалу стоимость услуги составляла 120-160 тысяч рублей, а после объявления частичной мобилизации возросла до 500 тысяч. Как пишет Волга Ньюс, оба подозреваемых состояли в чате «Зайцы» в одном из мессенджеров, где экс-сотрудник военкомата присылал копии паспортов молодых людей и фото повесток. По словам самарчанки, она якобы бесплатно консультировала его насчет тех, кто жаждал попасть под призыв. По предварительным данным, через этих людей могло пройти около 40 желающих откосить от армии и мобилизации.

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