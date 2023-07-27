В Самаре 28 июля снимут ограничения на движение по Самарскому мосту

С 28 июля по участку улицы Фрунзе вновь можно будет ездить в ночное время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре раньше срока завершили регламентные работы на Фрунзенском (Самарском) мосту. Об этом объявило министерство транспорта и автодорог региона.

По данным ведомства, на этой неделе будет снято ограничение на движение транспорта в ночное время по улице Фрунзе. Речь идет об участке от улицы Крупской до улицы Шоссейной. С 6:00 пятницы, 28 июля 2023 года, проезд по мосту будет открыт в обычном режиме.

Напомним, ограничение на движение по участку улицы Фрунзе ввели в начале июля. Автомобилисты могли объехать его по улице Главной. Снять ограничения, введенные на время регламентных работ, планировали 30 июля.

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