В Самаре МП «Жиллидер» оштрафовали за долги перед поставщиками

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское УФАС наложило штраф на одно из муниципальных предприятий. Причина – долги перед поставщиками. Информацию сообщили в антимонопольной службе.

Предприятие, о котором идет речь – МП «Жиллидер». Выяснилось, что в 2022-2023 годах оно заключало договора с предпринимателями на оказание услуг и поставку товаров. Поставщики условия выполняли, а МП нет – заказчик перевел оплату только частично или не перевел вовсе.

По итогам проверки Самарское УФАС России наложило штраф в размере 30 тыс. рублей на замещавшего в период совершения правонарушения должность директора предприятия.

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