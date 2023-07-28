Задержан подозреваемый в организации взрыва на НПЗ в Самаре

Подозреваемого оперативно задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подозреваемый в организации взрыва на НПЗ в Самаре 28 июля оперативно задержан. Информацию подтвердили собственные источники "КП-Самара" в региональном правительстве.

Громкий хлопок прозвучал на НПЗ в Самаре около шеси часов вечера 28 июля. На место сразу же выехали правоохранители.

Как сообщили "КП-Самара" собственные источники, в результате ЧП никто не пострадал. Завод находился на ремонте. На месте сейчас работет следственная группа и прокуратура.

В соцсетях появились сообщения о предполагаемом организаторе взрыва. Якобы им мог оказться уроженец Украины. Известно, что мужчина попытался скрыться, но был оперативно задержан правоохранителями

- Ситуация находится на контроле областых властей,- пояснил источник в правительстве региона.