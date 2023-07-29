Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+35°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июля 2023 5:41

В Самаре отремонтируют крышу Доходного дома купца Кирста на Льва Толстого за 6,8 млн рублей

Самарский Фонд капремонта ищет подрядчика на ремонт исторического здания
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Планируется полностью отреставрировать историческое здание. Фото: УГООКН по Самарской области

Планируется полностью отреставрировать историческое здание. Фото: УГООКН по Самарской области

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется восстановлением кровли объекта культурного наследия – Доходного дома купца Вильгельма Кирста на улице Льва Толстого, 66. Начальная цена контракта – 6,8 миллионов рублей.

По данным опубликованных документов, подрядчик должен будет в срок с 9 сентября до 30 сентября 2024 года обновить перекрытие кровли, заменить ограждения, элементы снегозадержания и водосточною трубу. Кроме того, потребуется восстановить разрушенную временем кирпичную кладку вентиляционной шахты на чердаке.

Прием заявок продлится до 17 августа этого года, а уже к сентябрю определят победителя лота.

Напомним, УГООКН по Самарской области еще в конце 2022 года начал говорить о масштабной реконструкции Доходного дома купца В. В. Кирста, который расположен на пересечении Галактионовской и Льва Толстого. Ранее «КП-Самара» показывала, как будет выглядеть памятник архитектуры после реставрации.