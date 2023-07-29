В Самаре отремонтируют крышу Доходного дома купца Кирста на Льва Толстого за 6,8 млн рублей

Планируется полностью отреставрировать историческое здание. Фото: УГООКН по Самарской области

На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который займется восстановлением кровли объекта культурного наследия – Доходного дома купца Вильгельма Кирста на улице Льва Толстого, 66. Начальная цена контракта – 6,8 миллионов рублей.

По данным опубликованных документов, подрядчик должен будет в срок с 9 сентября до 30 сентября 2024 года обновить перекрытие кровли, заменить ограждения, элементы снегозадержания и водосточною трубу. Кроме того, потребуется восстановить разрушенную временем кирпичную кладку вентиляционной шахты на чердаке.

Прием заявок продлится до 17 августа этого года, а уже к сентябрю определят победителя лота.

Напомним, УГООКН по Самарской области еще в конце 2022 года начал говорить о масштабной реконструкции Доходного дома купца В. В. Кирста, который расположен на пересечении Галактионовской и Льва Толстого. Ранее «КП-Самара» показывала, как будет выглядеть памятник архитектуры после реставрации.