Шестой кассационный суд оставил в силе приговор депутату с «лапшой на ушах»

У депутата снова не получилось обесценить свой провокационный перформанс

Самарский депутат с «лапшой на ушах» Михаил Абдалкин снова не смог обжаловать свой приговор. Шестой кассационный суд, как и предыдущая инстанция в лице областного суда, оставила в силе приговор и депутат за свой перформанс должен будет заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Напомним, Михаил Абдалким был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.2.2. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан) Новокуйбышевским городским судом из-за видеоролика, где парламентарий смотрит послание президента в неподобающем виде.

Депутат не согласился с наказанием и подал апелляцию в Самарский областной суд, но там жалобу оставили без удовлетворения. Тогда Абдалкин пошел выше и направил кассационную жалобу, однако и в этот раз суд посчитал наказание для провокационного депутата справедливым.