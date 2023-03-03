Самарского депутата, слушавшего послание Путина с лапшой на ушах, обвинили в дискредитации армии

Депутата могут наказать рублем за дискредитацию ВС РФ / Фото: vk.com/abdalkinmikhail

Самарский депутат Михаил Абдалкин, который слушал послание президента РФ Владимира Путина с лапшой на ушах, столкнулся с очередными неприятностями. Теперь его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России. Заседание Новокуйбышевского городского суда по делу состоится во вторник, 7 марта 2023 года.

- Будем бороться, доказывать свою непричастность и невиновность, - написал на своей странице в соцсети парламентарий.

Напомним, 21 февраля 2023 года Михаил Абдалкин опубликовал видео, где он сидит перед монитором с лапшой на ушах. В таком виде он прослушал двухчасовое послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Поступок вызвал широкий общественный резонанс.

Коллеги осудили депутата за такое поведение. Была собрана комиссия по регламенту губдумы. По ее итогам было решено объявить Михаилу Абдалкину публичное порицание. Кроме того, партии КПРФ рекомендовали исключить депутата из своих рядов.

В дальнейшем стало известно, что народного избранника вызвали в полицию. В отношении него составили протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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