Глава Самары проверила ход работ по созданию ТПУ «Пятилетка»

Большую часть территории уже освободили от торговых объектов Фото: администрация Самары

В субботу, 29 июля 2023 года, глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ по созданию транспортно-пересадочного узла «Пятилетка». Его обустраивают в районе станции метро «Кировская». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Большая часть территории уже освобождена от объектов торговли. Обеспечивается удобная пересадка на трамваи, троллейбусы и автобусы, проходящие по проспекту Кирова и Заводскому шоссе, а также на метрополитен без дополнительного строительства дорог, — рассказал глава департамента транспорта Сергей Маркин.

Также в планах — обустройство дополнительных парковочных мест вблизи предприятия «ОДК-Кузнецов». Речь идет об участках вдоль Заводского шоссе и проспекта Кирова. Схема организации движения сейчас находится на согласовании.

Напомним, ТПУ будет совмещать конечную остановку для межмуниципальных и пригородных автобусов. Пассажиры смогут пересесть там на городские маршруты, в том числе на метро. Также ТПУ смогут воспользоваться пассажиры пригородных поездов, которые прибывают на платформу Пятилетка.

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