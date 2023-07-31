В Самарской области возбудили уголовное дело из-за травмирования девочки катером

Правоохранители опрашивают свидетелей ЧП и ищут водителя катера / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за травмирования 12-летней девочки катером. ЧП произошло в воскресенье, 30 июля 2023 года, на реке Сок в селе Малая Царевщина. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУ на транспорта СК России.

- Установлено, что вечером 30 июля гребным винтом проплывающего мимо катера задело находившуюся в водоеме девочку. Пострадавшую госпитализировали, ей оказывается необходимая медпомощь, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по части 1.1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время следователи выясняют все детали произошедшего. Они допрашивают свидетелей. Назначены судебные экспертизы. Также идет поиск человека, который управлял катером.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал