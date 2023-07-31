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НовостиПроисшествия31 июля 2023 17:18

12-летняя девочка погибла в ДТП на трассе в Самарской области

Смертельная авария произошла в районе СНТ «Зеленая Даль 1» в Ставропольском районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
От удара "четырнадцатая" оказалась в кювете

От удара "четырнадцатая" оказалась в кювете

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства страшного ДТП, которое произошло в Самарской области вечером в понедельник, 31 июля 2023 года. В Ставропольском районе столкнулись отечественные легковушки, погиб подросток.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, все случилось в 16:55 в районе СНТ «Зеленая Даль 1». Участниками ДТП стали ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114. В результате происшествия погибла 12-летняя девочка, ехавшая в «четырнадцатой» – она скончалась на месте аварии.

По информации региональной ПСС, после ДТП погибшего подростка зажало в салоне. Для извлечения тела потребовалась помощь спасателей.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Отмечается, что водитель ВАЗ-2107 трезв. Обстоятельства произошедшего уточняются.