Водитель большегруза Scania погиб в столкновении с поездом в Самарской области

В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия. Фото: МЧС России

Во вторник, 1 августа 2023 года, в Большечерниговском районе Самарской области большегруз Scania столкнулся с маневровым поездом. На месте ДТП погиб водитель большегруза.

— По предварительной версии, водитель большегруза Scania нарушил правил проезда железнодорожных переездов, проехал на запрещающий сигнал семафора, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого и произошло столкновение с маневровым тепловозом. Как сообщалось ранее, ЧП произошло на 151 км Южно-Уральской железной дороги в районе села Новый Камелек.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте происшествия, устанавливать всех очевидцев и выяснять обстоятельства случившегося.

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