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НовостиОбщество2 августа 2023 8:41

Самару накроет магнитная буря 4 августа 2023 года

Метеочувствительных самарцев предупредили о магнитных бурях
Алена ПРОВКИНА
Магнитные бури вновь придут в город

Магнитные бури вновь придут в город

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре метеочувствительных местных жителей предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре. Он накроет областной центр 4 августа 2023 года.

По информации сервиса my-calend, в пятницу горожанам, ощущающим изменения погоды и реагирующих на магнитные бури, необходимо избегать конфликтных ситуаций, больше высыпаться, гулять на свежем воздухе. В период магнитных бурь самарцы могут столкнуться с перепадами настроения, легкое недомогание, головную боль и слабость.

Напомним, каждый четвертый житель города ощущает зависимость от перемены погоды. Магнитные бури и дожди снижают продуктивность горожан.