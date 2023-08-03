Памп-трек появится в Александровской аллее в городе Самарской области

Вокруг спортивного объекта разместят лавочки. Фото: администрация Октябрьска

В Самарской области продолжается благоустройство Александровской аллеи в городе Октябрьск. Об этом сообщает официальный канал региона.

— В настоящий момент идет укладка брусчатки, ведутся работы по устройству амфитеатра, навеса, мостиков, — говорится в сообщении.

Также специалисты устанавливают памп-трек и кладут плодородный слой под посев травы. Зона активного отдыха будет состоять из просторной площади с модульным памп-треком.

Местные власти рассчитывают, что он станет центром притяжения молодежи и людей, ведущих активный образ жизни. Помимо этого, вокруг спортивного объекта разместят лавочки. Напомним, а в Самаре подрядчики приступили к обустройству двух площадок на улице Агибалова.

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