Министра отпустили после допроса. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области в четверг, 3 августа 2023 года, стало известно о задержании министра здравоохранения Армена Беняна. В кабинетах министерства также прошли обыски.

Пока неизвестно, что стало поводом для визита правоохранителей в здание минздрава. По словам губернатора Дмитрия Азарова, работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Известно, что претензии к министерству были давно.

Согласно опубликованным данным канала BAZA, министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна отпустили после допроса. Подробности не уточняются.