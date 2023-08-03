Армен Бенян возглавляет министерство здравоохранения региона с 2020 года. Фото: правительство Самарской области.

В кабинеты министерства здравоохранения Самарской области с обысками нагрянули сотрудники ФСБ и МВД. Тут же по интернету разлетелась новость о задержании министра здравоохранения Армена Беняна. Якобы главу минздрава региона обвиняют в мошенничестве.

Впрочем, собственный источник в правоохранительных органах в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» информацию о задержании опроверг.

- Юридически Армен Бенян не задержан. Ведутся следственные действия, - сказал собеседник.

Ясности пока нет

Пока еще не ясно, что послужило поводом для визита ФСБшников и полицейских в минздрав региона. Кое-что прояснил губернатор Дмитрий Азаров, который прокомментировал обыски.

- Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу, - сказал глава Самарской области.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн уверяет – Беняна и его зама Асланбека Майрамукаева обвиняют в мошенничестве в местных лечебных учреждениях. Официально правоохранители это не подтвердили.

Вопросы накопились

Известно, что претензии к министерству здравоохранения у правительства и губернатора в частности были давно. Еще в апреле во время коллегии минздрава Дмитрий Азаров заявил, что у него «накопился ряд вопросов к министерству». Тогда по поручению главы региона создали комиссию губернаторского контроля, ее участники работают с жалобами жителей. Они рассмотрели десятки обращений людей по поводу работы того или иного учреждения и качества предоставляемых там медицинских услуг.

При этом члены комиссии время от времени устраивают выездные проверки в учреждения здравоохранения региона. Не исключено, что именно эти проверки стали поводом для обращения в полицию и ФСБ и последующих обысков.