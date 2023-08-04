В Самаре фонд «Защитники Отечества» помог более 700 бойцам СВО и членам их семей

Филиал фонда поддержки участников СВО работает в Самаре с 1 июня 2023 года / Фото: реготделение партии "Единая Россия"

В Самарской области более 700 военнослужащих и членов их семей получили помощь от филиала госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Стольким людям организация помогла за два месяца работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В фонд обращаются с разными просьбами. К примеру, семья ветерана СВО попросила помочь с благоустройством входа в дом, чтобы облегчить передвижение на специальной коляске. В итоге в подъезде сделали пандус. Другой военнослужащий получил консультацию по вопросам оформления недвижимости и помощь в подготовке необходимых документов.

Фонд продолжает свою деятельность и готов помогать всем участникам и ветеранам, которым требуется поддержка. В этой работе активно задействованы различные организации, в том числе медицинские, юридические, правоохранительные и общественные.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал