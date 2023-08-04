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НовостиОбщество4 августа 2023 9:19

В Самаре в здании бывшего кинотеатра «Россия» построят два зрительных зала

Здание преобразуется в молодежный драматический театр с просторными помещениями
Анастасия ПИГИНА
Все работы в здании планируется завершить в 2024 году

Все работы в здании планируется завершить в 2024 году

Фото: администрация Самары

В Самаре в бывшем кинотеатре «Россия» подготовят два вместительных зрительных зала для будущего молодежного театра. Также там обустроят репетиционный и выставочные залы, буфет и детскую театральную студию. Этой информацией поделилась администрация города.

На двух этажах бывшего кинотеатра будут оборудованы два зрительных зала на 218 и 85 мест. После завершения ремонтных работ здание преобразуют в современный молодежный драматический театр под названием «Мастерская».

Напомним, 3 августа площадку осмотрела глава города Елена Лапушкина. Завершение работ планируется к 2024 году. В настоящее время в здании проводится усиление фундамента, демонтажные работы и подготовка к устройству подсценного пространства.

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