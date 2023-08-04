В Самаре в здании бывшего кинотеатра «Россия» построят два зрительных зала

Все работы в здании планируется завершить в 2024 году Фото: администрация Самары

В Самаре в бывшем кинотеатре «Россия» подготовят два вместительных зрительных зала для будущего молодежного театра. Также там обустроят репетиционный и выставочные залы, буфет и детскую театральную студию. Этой информацией поделилась администрация города.

На двух этажах бывшего кинотеатра будут оборудованы два зрительных зала на 218 и 85 мест. После завершения ремонтных работ здание преобразуют в современный молодежный драматический театр под названием «Мастерская».

Напомним, 3 августа площадку осмотрела глава города Елена Лапушкина. Завершение работ планируется к 2024 году. В настоящее время в здании проводится усиление фундамента, демонтажные работы и подготовка к устройству подсценного пространства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал