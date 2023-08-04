Нерадивый поставщик оставил горбольницу №1 в Тольятти без медицинских изделий

Организацию включили в РНП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городская больница №1 в Тольятти осталась без медицинских изделий из-за нерадивого поставщика. Компания нарушила контракт, сославшись на санкции в отношении РФ. Об этом сообщает Самарское УФАС.

Больница заключила контракт с ООО «Медика Сервис Групп» 22 мая 2022 года. В его рамках организация должна была поставлять медицинские изделия вплоть до 9 ноября. 24 мая заказчик направил первую заявку, однако ему пришел отказ.

– Общество отказалось доставлять продукцию в медицинское учреждение в связи с введением ограничительных мер со стороны стран Евросоюза и США в отношении РФ. Однако медицинские изделия, которые компания должна была поставлять в больницу, производит Китайская народная республика, – пояснили в региональном УФАС.

В результате заказчик расторг контракт в одностороннем порядке, а УФАС включило компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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