В Самаре специалисты укладывают новое дорожное покрытие двора на улице Егорова

Общая площадь нового дорожного полотна там превысит тысячу квадратных метров. Фото: администрация Куйбышевского района

В Куйбышевском районе Самары укладывается новое дорожное покрытие для двора на улице Егорова. Об этом сообщает официальный канал Самарской области.

Сейчас работы во дворе домов № 4 и № 6 по улице Егорова продолжаются. Специалисты уже завершили устанавливать борты и укладывать новое полотно на тротуарах. В настоящий момент дорожные работники укрепляют основание самой проезжей части щебнем перед укладкой.

Общая площадь нового дорожного полотна там превысит тысячу квадратных метров. Отмечается, что завершить все работы по обновлению дворового проезда планируется к концу этого лета.

Также в Самаре завершается благоустройство еще одного двора на улице Стара-Загора.

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