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НовостиОбщество4 августа 2023 13:37

Самарцы пожаловались на очередной «портал в ад» на улице Ново-Садовой

Жители Самары опубликовали кадры очередного обрушения
Алена ПРОВКИНА
Жители пожаловались на обрушение асфальта. Фото: "Самара с огоньком"

Жители пожаловались на обрушение асфальта. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной «портал в ад». На улице Ново-Садовой случился обвал.

Горожане опубликовали кадры обрушения в социальных сетях. Судя по фотографиям, посреди пешеходной дорожке образовалась огромная яма. О причинах обвала и сроках устранения проблемы пока неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что часто встречают с подобными «кратерами».

Напомним, в Куйбышевском районе Самары укладывают новое дорожное покрытие на улице Егорова. Дорожные работники укрепляют основание проезжей части.