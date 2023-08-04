Самарцы пожаловались на очередной «портал в ад» на улице Ново-Садовой

Жители пожаловались на обрушение асфальта. Фото: "Самара с огоньком"

В Самаре местные жители пожаловались на очередной «портал в ад». На улице Ново-Садовой случился обвал.

Горожане опубликовали кадры обрушения в социальных сетях. Судя по фотографиям, посреди пешеходной дорожке образовалась огромная яма. О причинах обвала и сроках устранения проблемы пока неизвестно. В комментариях пользователи отметили, что часто встречают с подобными «кратерами».

Напомним, в Куйбышевском районе Самары укладывают новое дорожное покрытие на улице Егорова. Дорожные работники укрепляют основание проезжей части.