Самарцы пожаловались на реку из канализационных нечистот

Вода вытекает из колодца. Фото: "Самара №1" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители пожаловались на реку из нечистот на улице Солнечной. По словам горожан, вода течет уже несколько дней.

Судя по опубликованным кадрам, нечистоты с водой вытекают из канализационного люка. Очевидцы сообщают, что прорыв случился несколько дней назад, горожане обратились в профильные службы, но отмечают, что ситуация не изменилась. О причинах аварии и сроках решении проблемы пока неизвестно.

Напомним, самарцы также пожаловались на «портал в ад». На улице Ново-Садовой обвалился асфальт.