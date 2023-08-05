Дом на пересечении улиц Осипенко и Мичурина в Самаре снесут

Всего планируют снести четыре дома. Фото: Яндекс. Карты

В Самаре планируют снести четыре многоквартирных дома в границах улиц Осипенко, Мичурина, Челюскинцев и Радонежской. Первым в списке на снос дом №130 по улице Осипенко. Следом снесут дома по адресам: улица Мичурина, 70 и 72 и улица Радонежская, 7.

На этом месте планируют построить жилой комплекс. Администрация Самары уже подготовила документы об изъятии старого дома на Осипенко, застройщик должен будет оплатить жильцам стоимость их квартир.

Напомним, застраивать территорию планирует компания «Самарский проект». Ранее власти расторгли с фирмой контракт на строительство в этом месте, все из-за того, что застройщик вовремя не расселил и не снес дома, а также не разработал проект планировки. Позже компания через суд добилась соглашения с мэрией и вернула себе этот участок.