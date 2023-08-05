Два человека пострадали в аварии с «Маздой» и «Мерседесом» в Самаре 4 августа

Полиция проводит проверку по факту ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Промышленном районе Самары столкнулись Mazda CX5 и Mersedes Benz. Авария произошла в районе 14:30 в пятницу, 4 августа 2023 года, на улице Солнечной. 21-летний водитель «Мазды» на перекрестке с Ново-Вокзальной во время поворота налево не уступил дорогу «Мерседесу», за рулем которого была 37-летняя женщина. После столкновения «Мазду» отбросило на металлические ограждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Пострадали оба водителя, их доставили в медицинское учреждение, - уточнили в главке.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии, проводится проверка.

Напомним, 4 августа в Самарской области произошло крупное ДТП. В Сергиевском районе столкнулись «Шевроле» и КАМАЗ, пострадали три человека.