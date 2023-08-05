Конфискованные Самарской таможней кроссовки передали для нужд СВО

Обувь ранее ввезли в Россию из Казахстана без документов. Фото: Самарская таможня

В Тольятти сотрудники Самарской таможни передали для нужд СВО 3393 пары кроссовок. Обувь ранее ввезли в Россию из Казахстана без документов, суд в Тольятти признал товар бесхозяйным и перед в федеральную собственность.

- Принято решение передаче кроссовок для обеспечения потребностей участников специальной военной операции. Передача для нужд СВО проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Напомним, чудесная история произошла с одним из наших бойцов во время спецоперации. Мужчина уверен – жизнь ему спас шеврон с Богородицей, который сделали самарские мастерицы.