Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2023 10:36

Конфискованные Самарской таможней кроссовки передали для нужд СВО

Бойцам отправят 3 393 пары обуви
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Обувь ранее ввезли в Россию из Казахстана без документов. Фото: Самарская таможня

Обувь ранее ввезли в Россию из Казахстана без документов. Фото: Самарская таможня

В Тольятти сотрудники Самарской таможни передали для нужд СВО 3393 пары кроссовок. Обувь ранее ввезли в Россию из Казахстана без документов, суд в Тольятти признал товар бесхозяйным и перед в федеральную собственность.

- Принято решение передаче кроссовок для обеспечения потребностей участников специальной военной операции. Передача для нужд СВО проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, - рассказали в пресс-службе Самарской таможни.

Напомним, чудесная история произошла с одним из наших бойцов во время спецоперации. Мужчина уверен – жизнь ему спас шеврон с Богородицей, который сделали самарские мастерицы.