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НовостиОбщество5 августа 2023 9:57

Самарского военного от смерти спас шеврон с Богородицей

Екатерина Колотовкина рассказала о чудесном спасении самарского бойца во время СВО
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Шевроны шью самарские мастерицы. Фото: «Звезда и Лира».

Шевроны шью самарские мастерицы. Фото: «Звезда и Лира».

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области и жена командующего 2-ой армией Екатерина Колотовкина рассказала историю спасения самарского военного. Два раза рядом с мужчиной разорвались снаряды, военный чудом остался жив. Мужчина считает, что его спас шеврон Богородицы.

- Два раза в двух метрах от меня лег снаряд – ни одного осколка. Спасибо большое за шеврон! – написал боец Екатерине Колотовкиной.

Скрин переписки. Фото: Екатерина Колотовкина

Скрин переписки. Фото: Екатерина Колотовкина

Шевроны с изображением Богородицы военным в зону спецоперации отравил фонд «Звезда и Лира» (Колотовкина – директор этого благотворительного фонда), сделали их самарские мастерицы. История с чудесным спасением наших бойцов во время СВО не единственная. Один из военных рассказал, что шеврон задержал пулю и спас его от смерти.