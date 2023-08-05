Самарского военного от смерти спас шеврон с Богородицей

Шевроны шью самарские мастерицы. Фото: «Звезда и Лира».

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области и жена командующего 2-ой армией Екатерина Колотовкина рассказала историю спасения самарского военного. Два раза рядом с мужчиной разорвались снаряды, военный чудом остался жив. Мужчина считает, что его спас шеврон Богородицы.

- Два раза в двух метрах от меня лег снаряд – ни одного осколка. Спасибо большое за шеврон! – написал боец Екатерине Колотовкиной.

Скрин переписки. Фото: Екатерина Колотовкина

Шевроны с изображением Богородицы военным в зону спецоперации отравил фонд «Звезда и Лира» (Колотовкина – директор этого благотворительного фонда), сделали их самарские мастерицы. История с чудесным спасением наших бойцов во время СВО не единственная. Один из военных рассказал, что шеврон задержал пулю и спас его от смерти.