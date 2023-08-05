Появились фото крупного низового пожара в Тольятти 5 августа

С пламенем борются 319 человек и 45 единиц техники, от станции «Самара» к месту ЧП направили пожарный поезд. Фото: Николай Ренц.

Глава Тольятти Николай Ренц опубликовал фото крупного низового пожара, который бушует в Ставропольском лестничестве, и назвал причины ЧП. По словам мэра, всему виной жара и неосторожное обращение с огнем.

- Жаркая погода и неосторожное обращение с огнем снова привели к большой беде. К сожалению, огонь перешел на лес и быстро распространяется, - написал Николай Ренц на своей странице ВКонтакте.

Огонь еще не потушили. Фото: Николай Ренц.

Напомним, с пламенем борются 319 человек и 45 единиц техники, от станции «Самара» к месту ЧП направили пожарный поезд. Огонь прошел 10 гектаров, площадь активного горения, по сообщению регионального ГУ МЧС, 5,85 гектара.