Глава Тольятти: крупный низовой пожар локализован

Пожар тушат 362 человека и 74 единицы техники. Фото: Николай Ренц.

Глава Тольятти Николай Ренц сообщил, что крупный низовой пожар, который бушует в Ставропольском районе Самарской области, локализован.

- Пожар на территории леса в районе Жигулевского моря локализован. Все силы и средства служб пожаротушения и городских предприятий продолжают работу на своих местах, ведется проливка территории, - написал Ренц на своей странице ВКонтакте.

Количество пожарных и техники, которые борются с огнем, выросло до 362 и 74 соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области. Площадь пожара – 35,85 га.

Напомним, пламя вспыхнуло днем в субботу, 5 августа 2023 года. Загорелась сухая трава, огонь быстро перекинулся на лес. Причиной низового пожара глава Тольятти назвал неосторожное обращение с огнем и жару.